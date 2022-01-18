Опытный футболист покинул команду из Кривого Рога.
Дмитрий Фатеев (справа), ВПК-Агро
18 января 2022, 15:39
Кривбасс на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Дмитрия Фатеева.
Соглашение с 27-летним украинцем было расторгнуто по взаимному согласию сторон.
Фатеев перебрался в Кривбасс прошлой зимой и за это время он провел 18 поединков, из которых шесть в нынешнем сезоне. На его счету два забитых мяча.
Ранее сообщалось, что Кривбасс выкупил права на Хобленко у Днепра-1.
После 20 игр Кривбасс набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от Металлиста на 11 баллов.