Украина: Первая лига

Опытный футболист покинул команду из Кривого Рога.

Кривбасс на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Дмитрия Фатеева.

Соглашение с 27-летним украинцем было расторгнуто по взаимному согласию сторон.

Фатеев перебрался в Кривбасс прошлой зимой и за это время он провел 18 поединков, из которых шесть в нынешнем сезоне. На его счету два забитых мяча.

Ранее сообщалось, что Кривбасс выкупил права на Хобленко у Днепра-1.

После 20 игр Кривбасс набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от Металлиста на 11 баллов.