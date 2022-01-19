Украина: Первая лига

Вратарь рассказал о решение присоединиться к клубу из Первой лиги.

Голкипер Олег Кудрик прокомментировал решение перейти в Полесье после ухода из Мариуполя.

"Юрий Калитвинцев перезвонил ко мне. Он меня убедил. После его слов принял решение переходить в Полесье.

Что он мне сказал? Все было по-человечески. Мне уже было приятно, что он мне позвонил. Больше говорили про футбол, о его видении футбола. Сказал, что будет рад меня видеть в команде. Эти слова меня подкупили – и я сразу принял решение. Не думал ничего особенного.

Команда хорошая, футболисты высокого уровня. Полесье было бы не на последних местах в Премьер-Лиге. Где-то не вышло с результатом в первом круге. Но, думаю, если все вместе приложим усилия, то сможем вытянуть эту ситуацию", – рассказал Кудрик в интервью телеканалу Футбол.

Напомним, сегодня Полесье также объявило о подписании голкипера Артема Поспелова.