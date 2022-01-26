Украина: Первая лига

Футболист оценил старт своей карьеры в Харькове.

Нападающий харьковского Металлиста Матеус Пейшото прокомментировал свои цели в клубе.

"Я очень рад своему нахождению в Металлисте. Я счастлив здесь. Мне и моей семье нравится город. Здесь хорошие болельщики. Моя задача выиграть чемпионат Украины, Лигу Европы, Лигу чемпионов.

В Первой лиге много борьбы. Нам не дают играть в свой футбол. Мы уважаем всех соперников. Если мы уже преждевременно почувствуем себя чемпионами, то у нас могут начаться проблемы. Металлист каждый матч будет бороться за чемпионский титул.

В Харькове очень любят футбол. Когда я гуляю по городу или иду в магазин все просят сделать фото со мной. Это приятно", — рассказал бразилец.

Напомним, Пейшото перебрался в Металлист из Брагантино в летнее трансферное окно. В первой половине текущего сезона Первой лиги форвард стал лучшим бомбардиром.