Украина: Первая лига 26 января 2022, 12:16 Металлист — Радомяк: онлайн видеотрансляция спарринга Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского матча с участием харьковчан. 26 января 2022, 12:16 Металлист проведет очередной контрольный матч на тренировочном сборе в Турции против польского Радомяка. Матч начнется в 12:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры. В предыдущем спарринге Металлист обыграл болгарский Крумовград. Команды Металлист Радомяк Источники ФК Металлист Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте