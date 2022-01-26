Украина: Первая лига

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского матча с участием харьковчан.

Металлист проведет очередной контрольный матч на тренировочном сборе в Турции против польского Радомяка.

Матч начнется в 12:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.

В предыдущем спарринге Металлист обыграл болгарский Крумовград.