Украина: Первая лига

Победу харьковчанам над чешской командой принес гол Риаскоса.

Харьковский Металлист одержал минимальную победу над чешским Слованом из Либереца в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Спарринг закончился со счетом 1:0 в пользу харьковчан, победу которым обеспечил забитый мяч в исполнении Брайана Риаскоса на 80 минуте поединка.

Напомним, в первом спарринге на сборах Металлист обыграл софийскую Славию (5:0).

Следующий контрольный матч подопечные Александра Кучера проведут против польского Радомяка. Игра пройдет в среду, 26 января, в 10:00 по киевскому времени.

Металлист — Слован 1:0

Гол: Риаскос, 80.

Металлист (1-й тайм): Рыбка, Маилтон (Горбунов, 25), Сарапий, Порох, Романюк, Демченко, Танковский, Подлепенец, Рязанцев, Харрис, Пейшото.

Металлист (2-й тайм): Каневцев, Шамич, Мизюк, Федорив, Горбунов, Ралюченко, Демченко (Красников, 81), Подлепенец (Поблете, 64), Танчик, Мурза, Риаскос.