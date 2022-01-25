Украина: Первая лига

Команда Александра Кучера добыла третью победу в Турции.

Харьковский Металлист провел свой третий контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции, в котором минимально обыграл болгарский Крумовград со счетом 1:0.

Победу харьковчанам над командой из третьего по силе дивизиона чемпионата Болгарии принес единственный результативный удар в исполнении Матеуса Пейшото на 56 минуте встречи.

До этого спарринга команда Александра Кучера разгромила софийскую Славию (5:0) и обыграла чешский Слован из Либереца (1:0).

Следующий контрольный матч запланирован на завтра, 26 января. Соперником будет польский Радомяк. Игра начнется в 10:00 по киевскому времени.

Металлист - Крумовград 1:0

Гол: Пейшото, 56.

Металлист (1-й тайм): Федотов, Романюк, Приходько, Федорив, Дигтярь, Ралюченко, Сынчук, Мурза, Рязанцев, Харрис, Красников.

Металлист (2-й тайм): Федотов, Шамич (Риаскос, 90+1), Влага, Мизюк, Вернаттус, Ралюченко (Поблете, 65), Цвиренко, Тепляков, Кайдалов, Танчик, Пейшото.