Украина: Первая лига

Украинский боксер приступил к профессиональным занятиям футболом.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик провел первую тренировку с житомирским Полесьем.

Боксер присоединился к тренировочному лагерю команду и уже успел провести занятие с командой.

Напомним, что Усик примет участие в Winter Cup, который пройдет в Турции между Полесьем, Вересом, Черноморцем и Металлистом.

Дебют Усика выпадает на матч против команды из Ровно.