Украинский боксер приступил к профессиональным занятиям футболом.
александр усик, getty images
01 февраля 2022, 19:05
Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик провел первую тренировку с житомирским Полесьем.
Боксер присоединился к тренировочному лагерю команду и уже успел провести занятие с командой.
Напомним, что Усик примет участие в Winter Cup, который пройдет в Турции между Полесьем, Вересом, Черноморцем и Металлистом.
Дебют Усика выпадает на матч против команды из Ровно.