Украина: Первая лига

Колумбиец прокомментировал подготовку команды ко второй половине сезона.

Новичок Металлиста Брайан Риаскос поделился впечатлениями от работы с командой после товарищеского матча с Колубарой (0:1) на тренировочном сборе в Турции.

"Впервые в жизни играл защитником. Конечно, это необычно для меня, поскольку я атакующий футболист. Но таким было решение главного тренера, а для меня основное – приносить пользу команде. На любой позиции надо выкладываться. Когда я получал мяч, то все равно бежал вперед, стараясь использовать свою сильную сторону – скорость. Я готов играть и в нападении, и в полузащите, сегодня попробовал себя в защите. Мне понравилось.

В Металлисте отличается не столько работа на сборах, сколько отпуск перед ними. У меня еще никогда не было такого длинного отпуска! Раньше я отдыхал 20–25 дней, а на этот раз – полтора месяца. Но, главное, есть время подготовиться к кубковому поединку с Зарей, который будет 1 марта. А 19 марта возобновляется чемпионат. Нам нужно подойти во всеоружии к официальным матчам и показать в них свои лучшие качества.

Проигрывать всегда неприятно. Какой бы ни был матч – официальный, неофициальный, – хочется побеждать. Но это сборы, на данный момент результат не столь важен. Будем двигаться дальше. Сегодня у нас теория, на ней постараемся разобрать наши ошибки и будем их исправлять. В следующем матче мы должны быть сконцетрированными с первой минуты и стремиться к победе. Поэтому не будем расстраиваться. Сейчас мы ведем подготовку к кубковому матчу, а затем команду ждут еще десять матчей в чемпионате. Вот где нам будет нужен результат", – рассказал Брайан в комментарии официальному сайту клуба.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча между Металлистом и Колубарой.