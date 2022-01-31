Украина: Первая лига

Харьковская команда проведет семь контрольных матчей.

Поздним вечером воскресенья Металлист прилетел в турецкий Белек, где с 31 января по 11 февраля пройдет второй учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки ко второй половине сезона.

На второй сбор харьковчан вместе с первой командой отправились шесть воспитанников академии — Даниэль Вернаттус, Кирил Дигтярь, Даниил Кайдалов, Егор Красников, Геннадий Сынчук и Александр Цвиренко.

Во время сбора в Турции Металлист примет участие в выставочном турнире Winter Cup 2022. Также харьковчане проведут четыре спарринга с командами из Сербии, Узбекистана, Румынии и Казахстана.

Расписание матчей Металлиста на втором сборе:

2 февраля. 10:00. Товарищеский матч. Металлист — Колубара (Лазаревац, Сербия)

4 февраля. 19:00. Winter Cup. Металлист — Черноморец (Одесса)

5 февраля. 14:00. Товарищеский матч. Металлист — Металлург (Бекабад, Узбекистан)

8 февраля. 13:00 или 14:00. Товарищеский матч. Металлист — Петролул (Плоешти, Румыния)

8 февраля. 19:00. Winter Cup. Металлист — Верес (Ровно)

11 февраля. 14:00. Товарищеский матч. Металлист — Акжайык (Уральск, Казахстан)

11 февраля. 19:00. Winter Cup. Металлист — Полесье (Житомир)

Все поединки турнира Winter Cup будут показаны на телеканале Футбол 1. Остальные спарринги Металлиста будут показаны на клубном YouTube-канале.