Харьковская команда проведет семь контрольных матчей.
ФК Металлист
31 января 2022, 16:35
Поздним вечером воскресенья Металлист прилетел в турецкий Белек, где с 31 января по 11 февраля пройдет второй учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки ко второй половине сезона.
На второй сбор харьковчан вместе с первой командой отправились шесть воспитанников академии — Даниэль Вернаттус, Кирил Дигтярь, Даниил Кайдалов, Егор Красников, Геннадий Сынчук и Александр Цвиренко.
Во время сбора в Турции Металлист примет участие в выставочном турнире Winter Cup 2022. Также харьковчане проведут четыре спарринга с командами из Сербии, Узбекистана, Румынии и Казахстана.
Расписание матчей Металлиста на втором сборе:
2 февраля. 10:00. Товарищеский матч. Металлист — Колубара (Лазаревац, Сербия)
4 февраля. 19:00. Winter Cup. Металлист — Черноморец (Одесса)
5 февраля. 14:00. Товарищеский матч. Металлист — Металлург (Бекабад, Узбекистан)
8 февраля. 13:00 или 14:00. Товарищеский матч. Металлист — Петролул (Плоешти, Румыния)
8 февраля. 19:00. Winter Cup. Металлист — Верес (Ровно)
11 февраля. 14:00. Товарищеский матч. Металлист — Акжайык (Уральск, Казахстан)
11 февраля. 19:00. Winter Cup. Металлист — Полесье (Житомир)
Все поединки турнира Winter Cup будут показаны на телеканале Футбол 1. Остальные спарринги Металлиста будут показаны на клубном YouTube-канале.