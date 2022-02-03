Украина: Первая лига

Контракт футболиста с бразильским клубом заканчивается в конце 2022 года.

Защитник Ботафого Кану Соарес может продолжить свою карьеру в Первой лиге Украины. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, в услугах 24-летнего бразильца заинтересован Металлист. Харьковский клуб предложил бразильскому один миллион евро за 70% прав на футболиста.

Тем не менее, Ботафого отклонил предложение украинского клуба и хочет продлить контракт с игроком, который заканчивается в конце 2022 года.

Помимо Металлиста, в услугах футболиста были заинтересованы Сан-Паулу и Коринтианс.

В прошлом сезоне Кану провел 34 матча во втором бразильском дивизионе.

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