Украина: Первая лига

Бубакар Файе Траоре стал очередным новичком харьковчан.

Металлист усилил свой состав еще одним легионером — команду пополнил 24-летний универсал из Санкт-Галлена Бубакар Файе Траоре.

Сенегалец может сыграть на любой позиции на левом фланге, от обороны до атаки.

В свое время Бубакар выступал за молодежную команду Торино, а на "взрослом" уровне защищал цвета Туттокуойо (2 матча, 0 голов), Тарксьен (5, 1), Теуты (23, 3), Хапоэля Кфар-Саба (30, 3) и Санкт-Галлена (35, 0).