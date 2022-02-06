Бразилец прокомментировал переход в харьковский клуб.
Давид, ФК Металлист
06 февраля 2022, 23:17
Нападающий Давид да Ора поделился подробностями своего перехода в Металлист из Витории.
"Не буду скрывать, очень рад оказаться здесь. После прошлого сезона в Витории, который получился не слишком удачным для команды, но довольно неплохим для меня, я понимал, что зимой будут предложения от других клубов.
В начале января со мной связались мой агент и представители Металлиста. Они мне рассказали о команде, о славной истории клуба. Я узнал, что в Металлисте играли такие футболисты, как Тайсон, Марлос, Клейтон Шавьер. После этого разговора у меня уже не было сомнений, соглашаться или не соглашаться на переход в Металлист. Все бразильцы мечтают играть в Европе. Я не исключение и должен использовать этот шанс.
Номер 33 выбрал на удачу, ведь мне уже рассказали, что раньше под ним в Металлисте играл нападающий, который много забивал. Надеюсь, с Божьей помощью, мне тоже удастся как можно чаще радовать болельщиков.
Знаю, что в команде много легионеров, большая конкуренция, но меня это не пугает. Я здесь, чтобы забивать, помогать команде выигрывать и добиваться поставленных целей", – рассказал Давид в интервью официальному сайту клуба.
Напомним, Металлист сегодня объявил о переходе Давида, подписав с ним долгосрочный контракт.