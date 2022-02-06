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Бразилец прокомментировал переход в харьковский клуб.

Нападающий Давид да Ора поделился подробностями своего перехода в Металлист из Витории.

"Не буду скрывать, очень рад оказаться здесь. После прошлого сезона в Витории, который получился не слишком удачным для команды, но довольно неплохим для меня, я понимал, что зимой будут предложения от других клубов.

В начале января со мной связались мой агент и представители Металлиста. Они мне рассказали о команде, о славной истории клуба. Я узнал, что в Металлисте играли такие футболисты, как Тайсон, Марлос, Клейтон Шавьер. После этого разговора у меня уже не было сомнений, соглашаться или не соглашаться на переход в Металлист. Все бразильцы мечтают играть в Европе. Я не исключение и должен использовать этот шанс.

Номер 33 выбрал на удачу, ведь мне уже рассказали, что раньше под ним в Металлисте играл нападающий, который много забивал. Надеюсь, с Божьей помощью, мне тоже удастся как можно чаще радовать болельщиков.

Знаю, что в команде много легионеров, большая конкуренция, но меня это не пугает. Я здесь, чтобы забивать, помогать команде выигрывать и добиваться поставленных целей", – рассказал Давид в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, Металлист сегодня объявил о переходе Давида, подписав с ним долгосрочный контракт.