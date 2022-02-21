Украина: Первая лига

Наставник криворожан высказался о подготовке команды ко второй части розыгрыша Первой Лиги.

Главный тренер криворожского Кривбасса Александр Бабич прокомментировал подготовку своей команды ко второй части Первой Лиги, а также высказался о трансферной политике клуба.

Специалист считает, что команде необходимо усиление, чтобы быть конкурентными на фоне клубов УПЛ.

"В спарринге с Десной мы увидели, что в команде есть серьезные проблемы, которые необходимо устранять в кратчайшие сроки. Мы понимаем, что существует классовая разница между футболистами Первой Лиги и УПЛ, поэтому команде необходимо усиление.

Нужно как можно быстрее подписывать новых исполнителей, чтобы команда сыгралась и мы были конкурентноспособны на фоне клубов УПЛ.

Сейчас команда работает на пределе своих возможностей. Главное, что футболисты обошлись без серьезных травм", — приводит слова Бабича официальный сайт Кривбасса.

Отметим, что спарринг с Десной закончился для криворожского коллектива "сухим" поражением (0:2).