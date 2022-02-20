Украина

Победу "северянам" принесли забитые мячи в исполнении Селина и Безбородько.

Украинские команды продолжают активную подготовку ко второй половине сезона и сегодня был сыгран очередной контрольный матч, в котором черниговская Десна обыграла Кривбасс со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 25 минуте, когда команда Александра Рябоконя разыграла угловой — после подачи, последовала скидка головой на ближнюю штангу, откуда Селин головой поразил ворота криворожан. Спустя десять минут Безбородько замкнул подачу с левого фланга, удвоив преимущество в счете.

В самой концовке первого тайма Десна заработала пенальти, но Сарнавский надежно сыграл на ленточке ворот, отбив удар от Волошина.

Кривбасс — Десна 0:2

Голы: Селин, 25, Безбородько, 35.

Кривбасс: Сарнавский — Татарков (Балан, 61), Семенов (Заименко, 61), Бухал (Семенихин, 61), Мостовой (Горват, 61) — Яровой (Рябов, 61), Приходько (Николашин, 61), Кораблин (Илич, 61), Хобленко (Пятов, 61), Щедрый (Малиновский, 61) — Дебелко (Полонский, 61).

Десна: Литовка (Мысак, 46), Жук, Цымбалюк, Селин (Макаренко, 88), Масалов (Эрмеидис, 88), Домбровский (Пащенко, 88), Арвеладзе (Белич, 61), Демьяненко (Безгубченко, 84), Волошин (Пусь, 84), Шевцов (Шейко, 84), Безбородько (Сафронов, 61).