Украина: Первая лига

Нападающий Металлиста рассказал об адаптации в новой команде.

Артур Мурза считает, что Металлист уже почти готов к старту весенней части сезона-2021/22.

"Мы уже набрали хорошие кондиции, выдерживаем нормально 90 минут, – цитирует форварда официальный сайт клуба. – Надо еще несколько дней упорно поработать, чтобы к кубковому матчу против Зари подойти в лучших кондициях".

"В Металлисте очень дружная команда. Раньше я хорошо знал Богдана Пороха, по Оболони знал Алекса Чидомере, хорошие отношения с Владом Рыбаком. Больше общаюсь с молодыми, но отношения между всеми в команде отличные".

"Также отмечу юных воспитанников Академии клуба. Они очень талантливые и уже игроки хорошего уровня. Мы на одном фланге играем с 14-летним Кириллом Дигтярем, он и в обороне страхует, и в атаке помогает. Буду рад, если он продолжит прогрессировать и станет игроком основного состава".

"В целом в команде большая конкуренция, но это идет только на пользу. Не могу сказать, кого считаю своим непосредственным конкурентом. Тренер использует меня на любой атакующей позиции. Стараюсь быть максимально полезен".

Металлист сыграет в 1/4 финала Кубка Украины против Зари 1 марта.