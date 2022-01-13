Украина: Первая лига

Первый зимний новичок Металлиста рассказал о своих впечатлениях и ожиданиях.

Полузащитник Артур Мурза рассказал, чего ожидает от перехода в Металлист.

"Еще перед отпуском я знал, что трансфер состоялся, поэтому готовился особенно ответственно, – цитирует Артура официальный сайт Металлиста. – Для меня это шаг вперед. Металлист — это клуб с большими амбициями и серьезными задачами".

"Я понимал, что нужно двигаться дальше, говорил с руководством Оболони, и когда возник вариант с Металлистом, то долго не раздумывал. Все сложилось, и хотя были другие предложения, я их не рассматривал".

"Знаю, что меня ждет серьезная конкуренция, но это нормально. Футбол состоит из конкуренции. Надо просто делать все, что от меня зависит, и оправдывать ожидания тренерского состава. Мне дали понять, что на меня рассчитывают, и это главное".

Ранее сообщалось, что Металлист проведет три сбора в Турции, первый из которых начнется 16 января.