Контракт із 26-річним українцем розрахований до кінця сезону.
Гліб Бухал, sigmafotbal.cz
13 апреля 2022, 16:31
Захисник Кривбасу Гліб Бухал став гравцем Сігми, повідомляє прес-служба чеського клубу.
26-річний українець виступатиме за Сігму на правах оренди, а його угода розрахована до кінця нинішнього сезону.
Нагадаємо, Бухал став гравцем Кривбасу у січні 2022 року, проте дебютувати за свій новий клуб він так і не встиг.
Зазначимо, що після 28 турів Сігма посідає восьме місце у чемпіонаті Чехії, набравши 34 очки.