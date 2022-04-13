Украина: Первая лига

Контракт із 26-річним українцем розрахований до кінця сезону.

Захисник Кривбасу Гліб Бухал став гравцем Сігми, повідомляє прес-служба чеського клубу.

26-річний українець виступатиме за Сігму на правах оренди, а його угода розрахована до кінця нинішнього сезону.

Нагадаємо, Бухал став гравцем Кривбасу у січні 2022 року, проте дебютувати за свій новий клуб він так і не встиг.

Зазначимо, що після 28 турів Сігма посідає восьме місце у чемпіонаті Чехії, набравши 34 очки.