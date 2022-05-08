Украина: Первая лига

Перший президент українського клубу у складі ЗСУ.

Президент Поділля Євген Бейдерман вступив у низку тероборони, щоб допомагати нашій країні відбивати атаки з боку РФ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

"Президент Поділля Євген Бейдерман служить у територіальній обороні ЗСУ. Це перший в Україні президент футбольного клубу, який вступив до лав Збройних сил.

Але, як і вся футбольна Хмельницька область, мріє та планує відродження футбольного життя після нашої перемоги. Разом зустрілися із його побратимами у Хмельницькому. Усі скучили за футбольними баталіями", – написав Павелко.

Раніше повідомлялося, що УАФ визнала сезон-2021/22 в Першій та Другій лігах недограним.