Перший президент українського клубу у складі ЗСУ.
facebook.com/andriy.pavelko
08 травня 2022, 11:59
Президент Поділля Євген Бейдерман вступив у низку тероборони, щоб допомагати нашій країні відбивати атаки з боку РФ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент УАФ Андрій Павелко.
"Президент Поділля Євген Бейдерман служить у територіальній обороні ЗСУ. Це перший в Україні президент футбольного клубу, який вступив до лав Збройних сил.
Але, як і вся футбольна Хмельницька область, мріє та планує відродження футбольного життя після нашої перемоги. Разом зустрілися із його побратимами у Хмельницькому. Усі скучили за футбольними баталіями", – написав Павелко.
Раніше повідомлялося, що УАФ визнала сезон-2021/22 в Першій та Другій лігах недограним.