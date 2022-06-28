Украина: Первая лига

В'ячеслав Жениленко розповів про обстріл Кременчука.

Колишній гравець і тренер Кремня В'ячеслав Жениленко прокоментував вчорашній обстріл Кременчука, під час якого було завдано ракетного удару по торговому центру та стадіону місцевої команди.

"У мене просто немає слів. Як можна запустити ракети до торгового центру мирним громадянам? Яку небезпеку вони несли? Люди, які за це відповідальні — нелюди.

Моя дружина була за 200 метрів від вибуху. Мої діти почули на собі ударну хвилю, перебуваючи вдома. Слава Богу, всі мої близькі живі та здорові.

Постраждала інфраструктура стадіону. Постраждали довколишні будівлі. Але найголовніше – людське життя. А будинки ми відбудуємо, коли переможемо цих орків", — наводить слова Жениленка ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що стадіон та інфраструктура Креміня отримали пошкодження внаслідок бомбардування Кременчука.