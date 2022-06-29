Украина: Первая лига

Ігор Жабченко розповів про ситуацію у його команді напередодні нового сезону.

Головний тренер Гірника-Спорт Ігор Жабченко прокоментував ситуацію у його команді напередодні старту підготовки до нового сезону у Першій лізі України.

"Стартувати ми будемо, але доведеться знову ліпити нову команду, тому що дорослі футболісти розійшлися. Наприклад Андрій Понеділок пішов у Кривий Ріг. Ще інші хлопці знайшли нові команди. Не хочуть залишатися на тих умовах, які зараз є, а умови зараз не дуже. Працюватимемо з молоддю, вирощуватимемо молодь.

Про новий чемпіонат поки що нічого не знаємо. Головне – як це все буде? Як під час сирен. Якщо по годині по дві сидітимемо в сховищі, то не знаю. Продовжуватимуть матч чи ні? Багато питань.

Сирени звучать скрізь. Ми не знаємо, куди прилетить ракета. Ці безшабашні орки стріляють... Їм до одного місця, куди стріляти: стадіони, будинки — вони не розбираються.

Спілкувався з молодими хлопцями, з їхніми батьками, щоб вони приїхали сюди, але батьки бояться і не відпускають пацанів.

Все буде добре. Розіб'ємо орків. Я сподіваюся, що у нас буде стрибок. Хочеться вірити, що з'явиться багато перспективних хлопців, як наприклад Забарний. Все буде добре. Найголовніше — виграти у війні", — наводить слова Жабченка ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що Перша та Друга ліги України можуть бути розподілені на дві групи наступного сезону.