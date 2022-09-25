Украина: Первая лига

Відбулися останні матчі п'ятого туру Першої ліги України.

Сьогодні, 25 вересня, відбулися заключні поєдинки у рамках п'ятого туру Першої ліги України.

У першому матчі Полісся впевнено обіграло Буковину з рахунком 2:0. У складі переможців голами відзначилися Кушніренко та Янаков — обидва реалізували пенальті.

Після п'яти турів Полісся набрало 13 очок і посідає перше місце в турнірній таблиці Першої ліги у групі А, а у Буковини — один бал і останній, восьмий рядок.

Полісся — Буковина 2:0

Голи: Кушніренко, 29 (пенальті), Янаков, 66 (пенальті).

У другій грі черкаський ЛНЗ у гостях обіграв Чернігів із рахунком 2:0. У складі гостей результативні удари на рахунку Савіна та Замуренка.

Після п'яти турів ЛНЗ набрав 10 очок і вийшов на перше місце у групі Б, а у Чернігова чотири гри та чотири бали на п'ятому рядку.

Чернігів — ЛНЗ 0:2

Голи: Савін, 31, Замуренко, 87.