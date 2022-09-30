Украина: Первая лига

Обидва матчі мали пройти у Запоріжжі цього тижня.

Запорізький Металург у своєму офіційному твіттері оголосив про відміну найближчих поєдинків основної команди та дубля у Першій та Другій лігах України відповідно.

Матч Першої ліги між Металургом та Гірником-Спортом мав пройти сьогодні, о 14:00 за київським часом.

Матч Другої ліги між Металургом-2 та ВАСТом із Миколаєва був запланований на завтра, 1 жовтня.

"Зі зрозумілих причин ігри переносяться. 1 жовтня оголошено днем жалоби у Запоріжжі та Запорізькій області", — йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, російські війська випустили 16 ракет по Запоріжжю. Зокрема, під жорсткий і цинічний обстріл потрапила гуманітарна колона на околиці міста. Наразі відомо, що загинуло 25 мирних громадян, а ще 50 отримали різні поранення.