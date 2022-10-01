Украина: Первая лига

У черкаській команді футболіст виступатиме під восьмим номером.

ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Владиславом Хамелюком.

Угода з 24-річним українцем розрахована до літа 2023 року. У новій команді він виступатиме під восьмим номером.

Раніше Хамелюк виступав за Чорноморець, Олімпік та Львів. Взимку українець поїхав до Динамо-Бреста, звідки вирушив в оренду до литовської Йонави.

Після п'яти турів ЛНЗ набрав 10 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці Першої ліги України у групі В.

Найближчий матч команда проведе проти Скорука – гра відбудеться завтра, 2 жовтня.