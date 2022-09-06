Украина: Первая лига

Команда Першої ліги змінила тренера після двох матчів у новому сезоні.

ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Олександра Ковпака виконуючим обов'язки головного тренера.

На цій посаді 39-річний українець змінив Юрія Бакалова, у тренерському штабі якого він працював до цього.

Після двох турів ЛНЗ набрав одне очко і посідає п'яте місце у турнірній таблиці Першої ліги у групі Б.

Наступний матч ЛНЗ проведе проти Креміня. Гра відбудеться 9 вересня о 17:00 за київським часом.