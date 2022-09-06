Команда Першої ліги змінила тренера після двох матчів у новому сезоні.
Олександр Ковпак, ЛНЗ
06 вересня 2022, 20:40
ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Олександра Ковпака виконуючим обов'язки головного тренера.
На цій посаді 39-річний українець змінив Юрія Бакалова, у тренерському штабі якого він працював до цього.
Після двох турів ЛНЗ набрав одне очко і посідає п'яте місце у турнірній таблиці Першої ліги у групі Б.
Наступний матч ЛНЗ проведе проти Креміня. Гра відбудеться 9 вересня о 17:00 за київським часом.