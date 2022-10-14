Украина: Первая лига

Житомирська команда залишилась на вершині турнірної таблиці.

У 8-му турі групи А в Першій лізі Полісся зустрічалось з Прикарпаттям. Лідер чемпіонату впевнено здолав опонента, забивши два м'ячі.

Команда Калітвінцева гарантувала собі результат ще у першому таймі завдяки голам Нестерова і Козака. Під занавіс поєдинку Прикарпаття залишилось в меншості. Бучакчийський отримав другу жовту.

Полісся з 22 очками впевнено очолює таблицю, Прикарпаття має 10 балів та 4 сходинку.

Полісся - Прикарпаття 2:0

Голи: Нестеров, 4, Козак,27.

Видалено: Бучакчийський, 74 (друге попередження).