Житомирська команда залишилась на вершині турнірної таблиці.
ПОЛІССЯ, ФК ПОЛІССЯ
14 жовтня 2022, 16:30
У 8-му турі групи А в Першій лізі Полісся зустрічалось з Прикарпаттям. Лідер чемпіонату впевнено здолав опонента, забивши два м'ячі.
Команда Калітвінцева гарантувала собі результат ще у першому таймі завдяки голам Нестерова і Козака. Під занавіс поєдинку Прикарпаття залишилось в меншості. Бучакчийський отримав другу жовту.
Полісся з 22 очками впевнено очолює таблицю, Прикарпаття має 10 балів та 4 сходинку.
Полісся - Прикарпаття 2:0
Голи: Нестеров, 4, Козак,27.
Видалено: Бучакчийський, 74 (друге попередження).