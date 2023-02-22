Україна: Перша ліга

Футболіст 2006 року народження переходить в стан "пивоварів".

Першолігова Оболонь оголосила про підписання голкіпера Максима Борисюка.

Максиму всього 17 років. Він виступатиме за команду під 12 номером.

"Дуже радий стати частинкою ФК Оболонь. Хотів би подякувати всім за надану можливість відчути професійний футбол з середини. Сподіваюсь допомогти клубу у досягненні поставлених цілей. Також хотів би подякувати нашим захисникам та захисницям за можливість грати у футбол, Слава Україні! Слава Силам оборони України!", — сказав Борисюк.

Борисюк – вихованець київської СДЮСШ Зміна. Раніше він не грав на професійному рівні.

Нагадаємо, Оболонь посіла друге місце в групі В Першої ліги та змагатиметься за підвищення в класі.