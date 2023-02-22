Італія

29-річний француз завершив період реабілітації після чергової травми.

Півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба поновився після травми. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 29-річний француз залікував своє чергове пошкодження та розпочав тренування у загальній групі "старої синьйори".

Проте зазначається, що його участь у найближчому матчі Ліги Європи проти Нанта є малоймовірною.

Нагадаємо, Погба повернувся до Ювентуса минулого літа, після чого продовжував відновлення. Однак потім він отримав ще одну травму і пропустив ЧС-2022 у Катарі, але й після цього у нього виникли проблеми, через що він знову опинився у лазареті.

В даний час Ювентус посідає сьоме місце в турнірній таблиці Серії А. Матч-відповідь проти Нанта в Лізі Європи пройде завтра, 23 лютого. У першій грі було зафіксовано нічию з рахунком 1:1.