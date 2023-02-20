Ліга Європи

Дізнайся, де дивитися поєдинок за участю української команди у єврокубках.

У четвер, 23 лютого, донецький Шахтар продовжить свій шлях у 1/16 фіналу Ліги Європи після першої дуелі з французьким Ренном.

Команда Ігора Йовічевіча, незважаючи на тривалу зимову перерву, змогла здивувати французів у першій грі, здобувши перемогу з рахунком 2:1.

У другому матчі, який пройде на стадіоні Роазон Парк у Франції, "гірники" спробують розвинути свою перевагу, або зберегти вже здобуту в першій грі, щоб пройти наступну стадію турніру.

Де дивитись матч Ренн — Шахтар

На цій сторінці буде доступна онлайн-трансляція матчу в день гри.

Також у прямому ефірі матч буде доступний на медіасервісі MEGOGO. Гру покаже "MEGOGO Футбол 1". Його можна знайти на платформі Volia TV. Початок о 22:00 за київським часом.

Після гри з Ренном Шахтар готувався через насичені тренування, а ось французький клуб мав зіграти матч чемпіонату Франції проти Клермона.