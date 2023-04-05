Україна

Сам українець не зміг приїхати до Лісабона з кількох причин.

Сьогодні, 5 квітня, відбувся 47 конгрес УЄФА у португальському Лісабоні. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

На зборах президент УЄФА Олександр Чеферін оголосив імена функціонерів, які за підсумками голосування увійшли до складу Виконавчого комітету організації на чотирирічний термін.

У комітет увійшли семеро функціонерів, серед яких знайшлося місце президенту УАФ Андрію Павелку.

Сам українець не зміг приїхати до Лісабона з кількох причин. По-перше, за словами його адвоката, він захворів на коронавірус. По-друге, суд заборонив функціонерові залишати територію України.

Раніше повідомлялося, що Печерський суд продовжив термін усунення Павелка з посади президента УАФ, проте сама організація заявляє, що ця інформація є неправдивою.