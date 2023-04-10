Україна: Перша ліга

Футболіст вмить отримав вилучення, після чого був змушений вибачатися.

У матчі стартового туру другого етапу Першої ліги України у чемпіонській групі Полісся на своєму полі поступилося запорізькому Металургу з рахунком 1:2.

У цій зустрічі півзахисник Полісся Вадим Червак отримав пряму червону картку за напад на головного арбітра матчу Софію Причину.

Інцидент стався на останніх секундах матчу, коли 24-річна рефері не побачила порушення правил у штрафному майданчику гостей, коли Олександр Сніжко боровся з Артемом Козаком.

Це викликало бурхливе обурення у гравців житомирського клубу, які вимагали пенальті. У метушні Червак налетів на Причину ззаду і штовхнув її в спину, за що отримав вилучення.

Після матчу Червак вибачився за бурхливу реакцію, написавши пост в Instagram.

"Шановні вболівальники та глядачі, які стали свідками сьогоднішньої, безглуздої ситуації під час матчу.

Я хочу вибачитися за свій вчинок, за свої дії, які були здійснені під час другого тайму. Йдеться саме про сутичку, яка сталася з арбітром наприкінці матчу.

Насамперед хочу висловити свої щирі вибачення арбітру Софії Причини, якій я завдав незручностей у цій ситуації. А також перед кожним із вас, хто став свідком цієї битви.

Я знаю і усвідомлюю, що моя поведінка та вчинок неправильні, я не мав права цього робити та йти на поводу у своїх емоцій. Мій вчинок був викликаний емоціями та обставинами, які спровокували таку поведінку. Але це, звичайно, не виправдовує мій вчинок, і не послаблює вину, яку я відчуваю.

Я дуже шкодую про те, що трапилося, і я готовий зробити все, що в моїх силах, щоб виправити ситуацію. Я сподіваюся на ваше розуміння і ще раз вибачаюсь перед кожним із вас!", — написав Червак.

Зазначимо, що для Полісся це була перша поразка цього сезону. Через це команда Юрія Калітвінцева пропустила на перше місце столичну Оболонь.