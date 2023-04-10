Футболіст вмить отримав вилучення, після чого був змушений вибачатися.
Вадим Червак, dynamo.kiev.ua
10 квітня 2023, 13:55
У матчі стартового туру другого етапу Першої ліги України у чемпіонській групі Полісся на своєму полі поступилося запорізькому Металургу з рахунком 1:2.
У цій зустрічі півзахисник Полісся Вадим Червак отримав пряму червону картку за напад на головного арбітра матчу Софію Причину.
Інцидент стався на останніх секундах матчу, коли 24-річна рефері не побачила порушення правил у штрафному майданчику гостей, коли Олександр Сніжко боровся з Артемом Козаком.
Це викликало бурхливе обурення у гравців житомирського клубу, які вимагали пенальті. У метушні Червак налетів на Причину ззаду і штовхнув її в спину, за що отримав вилучення.
Після матчу Червак вибачився за бурхливу реакцію, написавши пост в Instagram.
"Шановні вболівальники та глядачі, які стали свідками сьогоднішньої, безглуздої ситуації під час матчу.
Я хочу вибачитися за свій вчинок, за свої дії, які були здійснені під час другого тайму. Йдеться саме про сутичку, яка сталася з арбітром наприкінці матчу.
Насамперед хочу висловити свої щирі вибачення арбітру Софії Причини, якій я завдав незручностей у цій ситуації. А також перед кожним із вас, хто став свідком цієї битви.
Я знаю і усвідомлюю, що моя поведінка та вчинок неправильні, я не мав права цього робити та йти на поводу у своїх емоцій. Мій вчинок був викликаний емоціями та обставинами, які спровокували таку поведінку. Але це, звичайно, не виправдовує мій вчинок, і не послаблює вину, яку я відчуваю.
Я дуже шкодую про те, що трапилося, і я готовий зробити все, що в моїх силах, щоб виправити ситуацію. Я сподіваюся на ваше розуміння і ще раз вибачаюсь перед кожним із вас!", — написав Червак.
Зазначимо, що для Полісся це була перша поразка цього сезону. Через це команда Юрія Калітвінцева пропустила на перше місце столичну Оболонь.