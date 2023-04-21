Україна: Перша ліга

Тренер вирішив спробувати щось нове.

Полісся проводить потужний сезон в другому за силою дивізіоні чемпіонату України та має всі шанси вийти в Прем'єр-лігу.

Як повідомляє офіційний сайт клуба, в менеджменті відбулось нове призначення — Юрій Максимов став спортивним директором.

Раніше Максимов був головним тренером Ворскли, Кривбаса, Металурга, Мордовії, Тараза, Кешлу та Оболоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Полісся Геннадій Буткевич придбав обладнання VAR та передав його Українській Асоціації футболу.