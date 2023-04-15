Україна: Перша ліга

Можливості суддівського корпуса збільшились.

Президент Полісся Геннадій Буткевич придбав обладнання VAR та передав його Українській Асоціації футболу, повідомляє офіційний сайт клуба.

"Полісся» завжди гратиме лише на перемогу, а невдачі роблять нас сильнішими. Для мене у футболі непорушним є принцип, що результат на полі для обох команд вирішується в рівних умовах та чесній боротьбі. Я не хочу аналізувати помилки суддів у матчах моєї команди, тому готовий допомогти арбітрам цих помилок уникнути. Моє рішення про придбання машини VAR — це рішення мінімізувати спірні епізоди.

Я фінансую встановлення в автомобіль обладнання VAR та передаю його на баланс суддівського корпусу УАФ. Автомобіль обслуговуватиме не лише ігри Полісся, а й інших команд УПЛ та Першої Ліги. Вважайте, що це моя інвестиція у справедливий результат на полі для всіх українських клубів", — йдеться у заяві Буткевича.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Полісся вирішив розірвати контракт з Черваком, який штовхнув арбітриню.