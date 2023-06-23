Україна: Перша ліга

Для 54-річного фахівця це друга парафія до тернопільського клубу.

Тернопільська Нива на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Василь Малик.

Деталі угоди із 54-річним фахівцем не розголошуються.

Для Малика цей другий прихід до тернопільського клубу, який очолював її у сезоні-2019/20, вивівши Ниву до Першої ліги.

До тренерського штабу спеціаліста увійшли Олександр Стахів та В'ячеслав Котляр, який відповідатиме за підготовку воротарів.

Останнім місцем роботи Малика був Миколаїв із львівської області. До цього він працював із Галичиною, Скалою та Калушем.

За підсумками минулого сезону Нива посіла сьоме місце у турнірній таблиці Першої ліги.

Раніше ПФЛ оголосила список учасників Першої та Другої ліг на сезон-2023/24.