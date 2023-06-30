Україна: Перша ліга

Мирон Маркевич розповів про підготовку команди до нового сезону.

Головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич прокоментував спаринг проти Агробізнесу, а також розповів про підготовку команди до нового сезону.

"Ми провели хороший поєдинок. Він не був схожим на контрольну гру. Самі розумієте, що у нас практично нова команда. Зараз футболісти отримують великі навантаження, тому ми виглядали трішки втомленими. Я є прихильником того, що на зборах футболістам має бути дуже важко. Грати вони повинні “через не можу”. Коли за місяць до початку чемпіонату команда літає по полю – це погана ознака. Мені вчорашня гра сподобалась з обидвох сторін. Не все у нас вдавалося, але для початку – непогано.

Команда поповнилася новими футболістами. Про зміни у складі розповімо згодом. Ці гравці приїхали у різних кондиціях. Хтось перебуває не в найкращій формі, у кожного є об’єктивні причини. Потрібно привести команду до оптимального фізичного стану. Тому ми зараз їдемо на двотижневі збори в Ужгород, де будемо все підтягувати.

Ми хочемо привести до ладу фізичні кондиції футболістів. Тому що вони зараз не найкращі. Команда лише тиждень тому розпочала тренувальний процес, ми дали їм такі навантаження, що вони відверто сказали, що ніколи в такому режимі не працювали.

Ми запропонували їм атакувальний футбол – грати вперед на швидкості. Це потребує багато енергії. Тому на перше місце у нас виходить фізична підготовка. Крім того, процес награвання складу. Зараз ми гратимемо двома різними складами, а ближче до чемпіонату вирішимо, хто буде заслуговувати на місце в основі", - наводить слова Маркевича прес-служба клубу.

За підсумками минулого сезону Карпати посіли п'яте місце у турнірній таблиці Першої ліги.