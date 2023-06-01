Львів'яни отримали "тренера перемог".
Мирон Маркевич, фото Карпати
01 червня 2023, 21:30
Мирон Маркевич став головним тренером Карпат, повідомляє офіційний сайт львівського клуба.
Деталі угоди між досвідченим тренером та представником Першої ліги не уточнюються.
Зазначимо, що в цьому сезоні Карпати посіли п'яте місце в другому за силою дивізіоні, тому не мають шансів потрапити в УПЛ.
Раніше Мирон Маркевич вже працював у Карпатах, приходивши в команду чотири рази. Сумарно на його рахунку 251 поєдинок.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Карпати змінили постачальника форми через роботу на ринку росії.