Україна: Перша ліга

Львів'яни отримали "тренера перемог".

Мирон Маркевич став головним тренером Карпат, повідомляє офіційний сайт львівського клуба.

Деталі угоди між досвідченим тренером та представником Першої ліги не уточнюються.

Зазначимо, що в цьому сезоні Карпати посіли п'яте місце в другому за силою дивізіоні, тому не мають шансів потрапити в УПЛ.

Раніше Мирон Маркевич вже працював у Карпатах, приходивши в команду чотири рази. Сумарно на його рахунку 251 поєдинок.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Карпати змінили постачальника форми через роботу на ринку росії.