Україна: Перша ліга

Війна з країною-терористом продовжує забирати життя з футбольного середовища.

На війні проти російської армії загинув вихованець львівських Карпат Григорій Барчишин. Про це повідомляє прес-служба Львівської асоціації футболу.

"На 38 році в зоні бойових дій від ворожого артилерійського снаряда трагічно обірвалося життя захисника України, вихованця львівських Карпат, футболіста ФК Галичина-Карпати (Львів), ФК Карпати-2 (Львів), ФК Оболонь-2 (Київ), ФК Чайка (Петропавлівська Борщагівка), а також ФК Синьковичі та Карпати-Кам'янка (Кам'янка-Бузька) з першості Львівщини Григорія Барчишина.

Після нападу рашистів він одним із перших пішов добровольцем у територіальну оборону Києва й невдовзі приєднався до лав ЗСУ. На жаль, батьки, дружина і маленький син не дочекалися його з поля бою...

Вічна і світла пам'ять Герою! Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким загиблого Воїна!", — йдеться у повідомленні Львівської асоціації футболу.

Зазначається, що похорон Героя відбудеться сьогодні, 11 липня, о 15:00 у Гарнізонному Храмі святих Петра та Павла.