Україна: Перша ліга

Мотиваційна промова гравця харківського клубу.

Нападник Металіста Євгеній Рязанцев поспілкувався з клубним медіадепартаментом "жовто-синіх" напередодні матчу проти Ниви з Бузової.

"Тренувальний процес був дуже інтенсивний. Так, ми відпочили, нам дали 2 дні вихідних. Була товариська гра з Минаєм. Ми підготувалися до Ниви (Бузової).

Чи здужаємо Ниву? Я думаю, що до снаги, кожна команда може обіграти кожну, якщо добре підготуватися до матчу. Нива (Бузова) — дуже якісна команда, це видно по їхньому місцю у таблиці. Це все заслужено. Вони грають у дуже інтенсивний футбол. Ми на теорії розбирали їхню гру, стандарти, але хай це залишається там, не будемо все видавати.

У нас все добре, колектив гарний, тренувальний процес дуже хороший та вельми інтенсивний. Можливо десь не збираємося так як хочемо, десь вдача не на нашій стороні, але будемо дуже багато старатися, щоби вигравати у наступних матчах.

Можливо, теж десь не на моїй стороні удача, трохи може не фартить. Але ми відпрацьовуємо всі удари, всі стандартні положення, всі ситуації для того, щоби забивати голи. Тому думаю, що скоро голи від мене будуть.

Я викладуся на 200 відсотків! Бо за емблему Металіста будь-хто буде викладатися на всі 200-300 відсотків, буде витискати з себе весь максимум", — цитує гравця офіційний сайт Металіста.