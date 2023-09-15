Наставник рівненського клубу поділився своїми думками перед грою із Кривбасом.
Сергій Лавриненко, НК Верес
15 вересня 2023, 13:53
Головний тренер Вереса Сергій Лавриненко прокоментував майбутній матч сьомого туру УПЛ проти Кривбасу.
"Ми вивчаємо Кривбас. Упродовж усього тижневого циклу підготовки переглядаємо матчі криворожан. Дуже багато хороших моментів у грі, хороша командна швидкість, висока результативність. Кривбас забив три м‘ячі у ворота Зорі, три м‘ячі у ворота Колоса, три м‘ячі Шахтарю. Це вагомі показники у плані атаки.
Команда багато забиває, швидко виходить з оборони в атаку і має чимало кваліфікованих виконавців. Вони не дарма зараз у топ-трійці. Кривбас — найсильніший, на мою думку, суперник з-поміж тих, з ким ми вже грали на старті сезону.
Щодо нашої команди — ми задоволені фізичним і функціональним станом футболістів. В нас була переможна контрольна гра з Поліссям. Розуміємо, що це був товариський матч. Такі поєдинки психологічно легше грати. Готуємося до зустрічі з Кривбасом, розуміємо силу суперника і налаштовуємося дати бій.
Точно не зіграє у Кривому Розі травмований Віталій Дахновський. Він відновлюється. Найближчим часом розпочне тренуватися. Дмитро Кльоц і Андрій Кухарук — працюють в загальній групі. Щодо стартового складу — вибір робитимемо перед самим матчем.
У нас попереду непростий період: чотири гри за тринадцять днів. Потрібно правильно розподілити навантаження", - наводить слова Лавриненка прес-служба клубу.
Нагадаємо, матч Кривбас — Верес відбудеться у неділю, 17 вересня, о 17:00 за київським часом.