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Наставник рівненського клубу поділився своїми думками перед грою із Кривбасом.

Головний тренер Вереса Сергій Лавриненко прокоментував майбутній матч сьомого туру УПЛ проти Кривбасу.

"Ми вивчаємо Кривбас. Упродовж усього тижневого циклу підготовки переглядаємо матчі криворожан. Дуже багато хороших моментів у грі, хороша командна швидкість, висока результативність. Кривбас забив три м‘ячі у ворота Зорі, три м‘ячі у ворота Колоса, три м‘ячі Шахтарю. Це вагомі показники у плані атаки.

Команда багато забиває, швидко виходить з оборони в атаку і має чимало кваліфікованих виконавців. Вони не дарма зараз у топ-трійці. Кривбас — найсильніший, на мою думку, суперник з-поміж тих, з ким ми вже грали на старті сезону.

Щодо нашої команди — ми задоволені фізичним і функціональним станом футболістів. В нас була переможна контрольна гра з Поліссям. Розуміємо, що це був товариський матч. Такі поєдинки психологічно легше грати. Готуємося до зустрічі з Кривбасом, розуміємо силу суперника і налаштовуємося дати бій.

Точно не зіграє у Кривому Розі травмований Віталій Дахновський. Він відновлюється. Найближчим часом розпочне тренуватися. Дмитро Кльоц і Андрій Кухарук — працюють в загальній групі. Щодо стартового складу — вибір робитимемо перед самим матчем.

У нас попереду непростий період: чотири гри за тринадцять днів. Потрібно правильно розподілити навантаження", - наводить слова Лавриненка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Кривбас — Верес відбудеться у неділю, 17 вересня, о 17:00 за київським часом.