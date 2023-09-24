Україна: Перша ліга

Вперше з серпня команда Маркевича не дорахувалась очок в чемпіонаті. Тим часом підопічні Лупашка здобули чергові три пункти.

Недільну програму дев'ятого туру чемпіонату України серед команд Першої ліги завершували матчами лідерів групи А і Б.

В групі А Карпати зустрічались з тернопільською Нивою. Команди обмінялись дуже швидкими голами, проте на більше не спромоглись — нічия — 1:1.

Карпати впевнено лідирують в групі А, Нива посідає п'яте місце, яке дає право позмагатись за вихід в УПЛ.

Нива - Карпати 1:1

Голи: Зінь, 8 — Костенко, 6.

Тим часом в групі Б Інгулець зустрічався з аутсайдером — Гірником-Спорт. Попри статус фаворита, команда Лупашка здобула важку перемогу лише в компенсований час — 2:1.

Гірник-Спорт — Інгулець 1:2

Голи: Тузенко, 80 — Богунов, 29, Кольцов (пен), 90+2.