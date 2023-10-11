Україна: Перша ліга

Відбувся перенесений матч сьомого туру Першої ліги України.

У перенесеному матчі сьомого туру Першої ліги України харківський Металіст на своєму полі мінімально поступився Прикарпаттю з рахунком 0:1.

Єдиний і переможний гол був забитий на 73 хвилині, коли капітан гостей Василь Цюцюра гарним розрізним пасом у штрафний майданчик вивів на удар Андрія Хому, а той у дотик переправив м'яч повз воротаря у ворота харків'ян.

Для Хоми це був сьомий м'яч цього сезону і він разом із півзахисником Інгульця Віталієм Кольцовим очолює гонку бомбардирів Першої ліги.

Після 11 ігор Прикарпаття набрало 12 очок і посідає сьоме місце у групі А, а у Металіста шість балів та останній десятий рядок.

Завдяки цій перемозі Прикарпаття перервало серію з п'яти нічиїх поспіль, а для Металіста безвиграшна серія триває вже до семи зустрічей.

Металіст — Прикарпаття 0:1

Гол: Хома, 73.

Металіст: Рибак, Горяінов, Маткобожик, Дігтярь (Рязанцев, 79), Приходько, Бусько (Голубка, 79), Багачанський, Тепляков (Мораренко, 87), Вернаттус, Синчук (Ісаєнко, 66), Луців.

Прикарпаття: Піцан, Француз, Швець, Демків, Сьомка, Соловйов, Романов (Геник, 59), Бугакчийський (Барчук, 46), Шинкаренко, Хома (Титов, 89), Цюцюра (Рудюк, 89).

Попередження: Синчук — Барчук.