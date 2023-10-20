Україна: Перша ліга

Відбулися перші матчі 13 туру Першої ліги України.

Сьогодні, 20 жовтня, відбулися перші матчі 13 туру Першої ліги України.

У першій зустрічі Епіцентр на своєму полі втратив перемогу над Поділлям. Матч закінчився із рахунком 2:2.

До 53 хвилини хмельницька команда забезпечила собі перевагу у два м'ячі зусиллями Андрія Беженара та Данила Кравчука. Однак на 79 хвилині Станіслав Василенко скоротив відставання в рахунку, а на 87 хвилині Євген Задоя зрівняв цифри на табло.

Після 13 ігор Епіцентр набрав 18 очок і посідає третє місце у групі А, а у Поділля – 13 балів та восьмий рядок.

Епіцентр — Поділля 2:2

Голи: Беженар, 45+2, Кравчук, 53 — Василенко, 79, Задоя, 87.

У другому матчі Кремінь розгромив Гірник-Спорт із рахунком 4:1. У складі переможців авторами голів стали Олексій Жданович та Мирослав Трофимюк, а Сімон Галоян оформив дубль. У складі гостей єдиний м'яч забив Данило Тузенко.

Після 13 турів Гірник-Спорт займає сьоме місце у групі В, а у Креміня на один бал менше та восьмий рядок.

Кремінь — Гірник-Спорт 4:1

Голи: Галоян, 15, 74, Жданович, 32, Трофимюк, 52 — Тузенко, 30.