Завершилися ще два поєдинки 14-го туру Першої ліги.
Полтава - Кремінь, фото господарів
29 жовтня 2023, 19:13
У неділю, 29 жовтня, у рамках чотирнадцятого туру української Першої ліги відбулися ще два матчі.
Група Б
Запорізький Металург на виїзді здолав Чернігів. Кінцівка матчу порадувала глядачів половиною голів, забитих у грі загалом.
Чернігів — Металург 1:3
Голи: Федосов, 90+3 (пен.) — Буряк, 23, Сад, 38, Фальковський, 90+1
Попередження: Ментей, 24, Пінчук, 26, Шумило, 31, Макаренко, 45+1, Сердюк, 47
Кремінь поступився Полтаві, за яку двічі відзначився Копитов.
Полтава — Кремінь 4:1
Голи: Копитов, 1, 90+1, Вівдич, 6, Горжуй, 21 — Галоян, 4
Попередження: Горжуй, 27, Копитов, 34, Ходуля, 52, Даниленко, 88 — Глоба, 17, Савіцький, 44, Аркуша, 63
Матч Діназ — Лівий Берег зупинили на 62-й хвилині за рахунку 0:0. Дограти зустріч планують завтра, 30 жовтня, о 13:00.