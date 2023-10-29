Україна: Перша ліга

Результат матчу Першої Ліги.

Карпати на своєму полі прийняли Металіст у поєдинку 14-го туру Першої ліги України. Нагадаємо, що в цьому матчі відбулась зустріч керманича Карпат Мирона Маркевича проти колишнього клубу.

Львів'яни швидко повели в рахунку, Невес вдало зіграв головою після подачі з флангу. Чачуа подвоїв перевагу ще до перерви, замкнувши навіс зі штрафного. А у другому таймі Костенко зробив рахунок розгромним.

Карпати продовжують очолювати турнірну таблицю Першої ліги, маючи в активі вже 36 очок. Металіст на дні таблиці групи А.

Карпати Львів – Металіст 3:0

Голи: Невес, 9, Чачуа, 23, Костенко, 55

Карпати: Кожухар, Мизюк, Бабогло, Саків, Полегенько, Чех (Клименко, 84), Чачуа (Шах, 57), Костенко (Равлик, 67), Підлепенець (Картушов, 84), Демченко, Іґор Невес (Крістіан Ноту, 67).

Металіст: Фастов, Абрамов, Багачанський, Бусько (Синчук, 74), Вернаттус (Горенко, 46), Голубка (Маткобожик, 46), Гомес, Ісаєнко, П. Луців, Рязанцев, Ян Віктор (Тепляков, 65).

Попередження: Рязанцев, 59, Горенко, 78, Ісаєнко, 90+1.