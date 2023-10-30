Україна: Перша ліга

Результат матчу чемпіонату Першої ліги.

В заключному матчі 14 туру чемпіонату України серед команд Першої ліги групи В відбулось протистояння між Діназом та Лівим берегом, яке на вихідних було перервано на 59 хвилині через повітряну тривогу. Адміністрація ПФЛ ухвалила рішення про догравання матчу в понеділок.

30 хвилин, які залишилось дограти, командам не вистачило, щоб виявити сильнішого, тому арбітр був змушений констатувати суху нічию — 0:0.

Після 14 турів Лівий берег посідає третє місце в групі, Діназ — на передостанній сходинці.

В наступному турі Діназ зустрінеться з Гірником-Спорт, а Лівий берег гратиме з Маріуполем.