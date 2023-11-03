Україна: Перша ліга

Відбулися перші матчі 15 туру Першої ліги України.

Сьогодні, 3 листопада, відбулися перші матчі 15 туру Першої ліги України.

У першій грі, в рамках групи А, Агробізнес на своєму полі здобув перемогу над тернопільською Нивою з рахунком 2:1.

Перемогу господарям поля забезпечили голи у виконанні Крістіана Свистуна та Руслана Бариляка, який вийшов на заміну. У гостей єдиний м'яч забив Даніїл Вольський, який також з'явився на полі в ході матчу.

Після 15 ігор Агробізнес набрав 26 очок і посідає друге місце, а у Ниви — 16 балів та сьомий рядок.

Агробізнес — Нива 2:1

Голи: Свистун, 39, Бариляк, 90+1 — Вольський, 87.

У другій зустрічі, у групі Б, Кремінь обіграв Чернігів із таким самим рахунком 2:1.

Гості відкрили рахунок на 38 хвилині зусиллями Артема Матуса, який зрізав м'яч у свої ворота. Однак у середині другого тайму господарі вистрілили двічі – авторами голів стали Андрій Кіреєв та Давронбек Азізов.

Також зазначимо, що з 70 хвилини "сіверяни" грали у меншості після вилучення Анатолія Романченка, який отримав другу жовту картку.

Після 15 ігор Кремінь набрав 14 очок і посідає сьоме місце, а у Чернігова дев'ять балів та останній рядок.

Кремінь — Чернігів 2:1

Голи: Кіреєв, 61, Азізов, 71 (з пенальті) — Матус, 38 (автогол).