Україна: Перша ліга

Юрій Зенкін розповів про наслідки скорочення фінансування клубу.

Директор запорізького Металурга Юрій Зенкін прокоментував скорочення бюджету, яке вплинуло на роботу клубу та закриття кількох проектів, у тому числі жіночого колективу.

"На жаль, скорочення фінансування вимагає змін у всіх підрозділах підприємства. Тому ми вимушені розривати контракти з частиною футболістів основної команди, з іншими – переглядати контракти у бік зменшення заробітної плати.

З деякими гравцями молодіжної команди теж розриваємо контракти. При цьому у тих футболістів Металурга-2, хто залишиться, з’явиться шанс закріпитися в основі. Хочу звернути увагу, що статус вільного агента отримають лише декілька гравців. Частину футболістів ми виставимо на трансфер.

Також планується скорочення тренерського штабу в футбольній школі. Там проблема назріла ще раніше. Кількість дітей, що навчаються у футбольній школі, на жаль, після початку повномасштабного вторгнення зменшилася, як мінімум, у півтора рази. Відповідно, фактичне навантаження у тренерів школи, за нашими підрахунками, складає не більше 50% робочого часу. В школах інших футбольних клубів тренери отримують значно вищу зарплатню порівняно з нашими тренерами. Звісно ж, це викликає невдоволення серед наших тренерів. І тепер ми отримуємо скорочення бюджету.

Минулого тижня провели збори з працівниками футбольної школи. Розуміючи, що процес скорочення штату відповідальний, ми ознайомили всіх з основними вимогами трудового законодавства у цій сфері та попросили кожного працівника надати документи, які можуть вплинути на визначення кандидатів при скороченні. Після того, як отримаємо всі документи, їх проаналізують юристи клубу. Далі поінформуємо колектив про результати цієї роботи і лише після цього будемо продовжувати процес скорочення штату.

Ми подивилися, як працюють наші успішні конкуренти, порадилися з тренерами і плануємо впровадити таку схему роботи: тренери будуть працювати попарно, як і зараз, проте кожна пара буде навчати по дві вікові категорії – одну більш дорослих хлопців, які беруть участь у змаганнях ДЮФЛУ та одну більш юних дітей від 6 до 13 років. Кожна тренерська пара буде тренувати хлопців одного віку. Це означає, що у наступному році хлопців, які подорослішали, будуть тренувати вже інші наставники.

Такий підхід допоможе майбутнім професійним футболістам пристосовуватися до різних вимог різних тренерів. Також це підвищить шанси розгледіти талант у хлопця, який не бачили у ньому попередні наставники. До того ж на такий варіант періодичної заміни тренерського складу є запит від батьків, які іноді обурюються, що у певних тренерів є улюбленці, а їхні діти з цієї причини не можуть розкрити власні здібності. Від батьків залежить майже стільки ж, як і від тренера – чи досягне успіху молодий футболіст у своїй кар’єрі.

Також у школі окремо буде навчатися дівоча команда. Для зручності футболістів-початківців плануємо продовжити роботу філій футбольної школи в Шевченківському, Космічному і Південному мікрорайонах, а також відкрити філію у Бородинському мікрорайоні. При цьому дівоча команда, скоріш за все буде тренуватися у філії в Космічному мікрорайоні.

Якщо процес розформування Металурга-2 вже триває і команда не дограє сезон у Другій лізі, то чому жіноча команда Металурга отримала можливість завершити змагання? За регламентом УАФ, якщо ми дограємо сезон, то отримаємо платіж солідарності від УЄФА. Минулого року він складав приблизно 400 тисяч гривень. Утримання жіночої команди на частину сезону, що залишилася, складатиме орієнтовно ті ж 400 тисяч. Якщо жіноча команда не дограє сезон, то відповідно клуб не отримає цих грошей.

За розвиток молодих футболістів Металурга-2 клуб теж отримує платіж солідарності. Але тут важливий момент: гравчині жіночої команди не отримують заробітної плати, а от всі футболісти Металурга-2 знаходяться на професійних контрактах. Також інші витрати на участь у Другій лізі суттєво вищі, ніж витрати у жіночій Першій лізі. Тому дограти сезон Металургу-2 буде значно дорожче за суму потенційного платежу солідарності. Оскільки власник суттєво скоротив бюджет цього року, ми не маємо можливості дограти сезон у Другій лізі.

Пошуки приватного інвестора? За моєю інформацією, місто не проти залучити приватного інвестора для клубу. І певні кроки у цьому напрямку зроблені. Розроблено декілька механізмів співфінансування діяльності клубу: один з них – угода про приватне партнерство, ще один – розподіл фінансування між містом та інвесторами.

Інфраструктуру фінансує місто, спортивні підрозділи – приватний інвестор. Варіанти юридично непрості, але логічні й зрозумілі. Металургу потрібен потужний інвестор. У нас були попередні перемовини з представниками турецького бізнесу. На жаль, ситуація показує, що ті потенційні інвестори, з якими ми контактували, хоч і зацікавлені в інвестиціях в український футбол, але на даний момент не поспішають приймати рішень стосовно клубу, що знаходиться у прифронтовій зоні.

При цьому всі відмічають, що Запоріжжя з його футбольною історією, інфраструктурою та кількістю вболівальників після Перемоги має шанси на залучення інвестицій в футбольний бізнес", - наводить слова Зенкіна прес-служба клубу.

Після першої половини сезону Металург набрав 25 очок і посідає шосте місце у групі Б Першої ліги. Металург-2 набрав 16 очок після 16 ігор у Другій лізі та посідає 12 місце.