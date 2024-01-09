Україна

Football.ua розповідає історію запорізького Металурга, який виховав Степанка, Кривцова та Коваля, грав проти Лідсу та Манчестер Сіті, а потім зник з футбольної мапи.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео.

Цього разу ми згадаємо про історію запорізького Металурга, який виховав безліч відомих українських футболістів, був учасником єврокубків, але у підсумку припинив своє існування.

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Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про збірну вільних агентів, яких можуть підписати клуби в зимове трансферне вікно.