Україна: Перша ліга

Олександр Жовтенко та Ярослав Мнишенко — гравці ФСК Маріуполь.

ФСК Маріуполь на своєму офіційному сайті повідомив про підписання атакувального півзахисника Ярослава Мнишенка та захисника Олександра Жовтенка.

Умови контрактів не розголошуються.

Жовтенко є вихованцем Динамо Київ та виступає на позиції захисника. Це перший професійний контракт Олександра у кар’єрі. До цього футболіст виступав у ДЮСШ Чемпіон та аматорському Партизані. Жовтенко буде гратиме під 4 номером.

20-річний Мнишенко зазвичай виступає на позиції атакувального півзахисника. Ярослав пройшов підготовку київського Арсеналу, після чого грав у молодіжному складі Колоса з Ковалівки, СК Чайка та Нива Бузова.

Мнишенко буде виступати під 21 номером.