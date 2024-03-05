Олександр Жовтенко та Ярослав Мнишенко — гравці ФСК Маріуполь.
Маріуполь, фото - ФСК Маріуполь
05 березня 2024, 09:54
ФСК Маріуполь на своєму офіційному сайті повідомив про підписання атакувального півзахисника Ярослава Мнишенка та захисника Олександра Жовтенка.
Умови контрактів не розголошуються.
Жовтенко є вихованцем Динамо Київ та виступає на позиції захисника. Це перший професійний контракт Олександра у кар’єрі. До цього футболіст виступав у ДЮСШ Чемпіон та аматорському Партизані. Жовтенко буде гратиме під 4 номером.
20-річний Мнишенко зазвичай виступає на позиції атакувального півзахисника. Ярослав пройшов підготовку київського Арсеналу, після чого грав у молодіжному складі Колоса з Ковалівки, СК Чайка та Нива Бузова.
Мнишенко буде виступати під 21 номером.