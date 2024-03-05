Італія

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував перемогу над Дженоа в чемпіонаті Італії.

Після перемоги в матчі 27-го туру Серії А над Дженоа (2:1) наставник Інтера Сімоне Індзагі подякував своїм гравцям та закликав зберігати концентрацію.

"Наша доля в наших руках. Ми повинні зберігати концентрацію, тому що ми займаємося футболом вже багато років, і знаємо, що попереду доведеться зіграти багато ігор, у тому числі проти Болоньї, Атлетіко та Наполі, а потім піде міжнародна перерва.

Я маю подякувати хлопцям, тому що у 2024 році вони зіграли 12 ігор за 50 днів, і виграли всі 12 з них. Ми не повинні озиратися назад або поплескувати себе по спині, ми повинні дивитися у майбутнє", — сказав тренер.

Раніше повідомлялося, що Інтер має намір продовжити контракт з Індзагі до 2027 року.