Україна

Півзахисник Ворскли Олександр Скляр отримав пошкодження.

На 59-й хвилині матчу Ворскла — Верес (2:1) півзахисник полтавців Олександр Скляр отримав травму та достроково покинув поле.

Як повідомляється на офіційному сайті Ворскли, футболіст отримав досить серйозну травму голови та щонайменше два тижні буде поза тренувальним процесом.

У наступному турі полтавська Ворскла зіграє гостьовий матч проти одеського Чорноморця.

Ворскла — Верес 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ